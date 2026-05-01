Feugarolles

Portes ouvertes au Château de Salles

Château de Salles Feugarolles Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 09:00:00

fin : 2026-05-25 19:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Le château de Salles ouvre ses portes pour un pique-nique chez un vigneron indépendant. Henri de Batz de Trenquelléon propose des commentaires sur la culture de la vigne et la vinification.

Visite des chais et dégustation des vins de Buzet. .

Château de Salles Feugarolles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 42 69 93 henrydebatz@wanadoo.fr

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English : Porte-Ouverte au Château de Salles

L’événement Portes ouvertes au Château de Salles Feugarolles a été mis à jour le 2026-05-16 par OT de l’Albret