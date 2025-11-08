Portes ouvertes au Château des Ducs de Bourbon Esplanade Louis II de Bourbon Montluçon

Portes ouvertes au Château des Ducs de Bourbon

Hâte de découvrir le château des Ducs de Bourbon? Inscrivez vous aux journées portes ouvertes les 8 et 9 novembre (réservation obligatoire).

English :

Looking forward to discovering the Château des Ducs de Bourbon? Sign up for our open days on November 8 and 9 (booking essential).

German :

Können Sie es kaum erwarten, das Schloss der Herzöge von Bourbon zu entdecken? Melden Sie sich für den Tag der offenen Tür am 8. und 9. November an (Reservierung erforderlich).

Italiano :

Non vedete l’ora di scoprire lo Château des Ducs de Bourbon? Iscrivetevi alle giornate di porte aperte dell’8 e 9 novembre (prenotazione obbligatoria).

Espanol :

¿Está impaciente por descubrir el Castillo de los Duques de Borbón? Apúntate a las jornadas de puertas abiertas de los días 8 y 9 de noviembre (imprescindible reservar).

