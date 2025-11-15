Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes ouvertes au château des Mailles Vilate Sud Sainte-Croix-du-Mont

Portes ouvertes au château des Mailles Vilate Sud Sainte-Croix-du-Mont samedi 15 novembre 2025.

Vilate Sud Château des Mailles Sainte-Croix-du-Mont Gironde

Tarif : 25 – 25 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16

Date(s) :
2025-11-15

-Visite et dégustation de nos différents produits Vins, vinaigre et confitures.
-Balades à remorque, départ à 10h et 16h, (Sur les deux jours et sur réservation 10€.)
-Repas le dimanche midi menu à 25€ Apéritif, entrée, entrecôte/frites maison, dessert/café.
(Vin non compris et sur réservations).
Alerte !! à partir du 10 novembre vente d’œufs de la propriété 3€ la douzaine.   .

Vilate Sud Château des Mailles Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 01 20  chateau.des.mailles@wanadoo.fr

