Portes ouvertes au château des Mailles Vilate Sud Sainte-Croix-du-Mont

Portes ouvertes au château des Mailles

Vilate Sud Château des Mailles Sainte-Croix-du-Mont Gironde

-Visite et dégustation de nos différents produits Vins, vinaigre et confitures.

-Balades à remorque, départ à 10h et 16h, (Sur les deux jours et sur réservation 10€.)

-Repas le dimanche midi menu à 25€ Apéritif, entrée, entrecôte/frites maison, dessert/café.

(Vin non compris et sur réservations).

Alerte !! à partir du 10 novembre vente d’œufs de la propriété 3€ la douzaine. .

Vilate Sud Château des Mailles Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 01 20 chateau.des.mailles@wanadoo.fr

