Portes ouvertes au Château du Breuil Les Jourdains Le Breuil-en-Auge

Portes ouvertes au Château du Breuil Les Jourdains Le Breuil-en-Auge samedi 1 novembre 2025.

Portes ouvertes au Château du Breuil

Les Jourdains La Spiriterie Française, Château du Breuil Le Breuil-en-Auge Calvados

Visites, animations et restauration.

Comme chaque année, le Château du Breuil ouvre ses portes pour un week-end de découverte, de partage et de convivialité au cœur du Pays d’Auge !

Au programme

• Visite libre et gratuite de la distillerie et du domaine

• Marché artisanal avec producteurs et créateurs locaux

• Dégustations de nos Calvados, Whiskies, Rhums et autres spiritueux et liqueurs

• Animations et démonstrations de cocktails par Guillaume Six

• Restauration rapide proposée par Le Dauphin du Breuil-en-Auge .

English : Portes ouvertes au Château du Breuil

Tours, entertainment and catering.

German : Portes ouvertes au Château du Breuil

Besichtigungen, Animationen und Verpflegung.

Italiano :

Visite, intrattenimento e ristorazione.

Espanol :

Visitas, entretenimiento y catering.

