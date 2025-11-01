Portes ouvertes au Château du Breuil Les Jourdains Le Breuil-en-Auge
Visites, animations et restauration.
Comme chaque année, le Château du Breuil ouvre ses portes pour un week-end de découverte, de partage et de convivialité au cœur du Pays d’Auge !
Au programme
• Visite libre et gratuite de la distillerie et du domaine
• Marché artisanal avec producteurs et créateurs locaux
• Dégustations de nos Calvados, Whiskies, Rhums et autres spiritueux et liqueurs
• Animations et démonstrations de cocktails par Guillaume Six
• Restauration rapide proposée par Le Dauphin du Breuil-en-Auge .
Les Jourdains La Spiriterie Française, Château du Breuil Le Breuil-en-Auge 14130 Calvados Normandie
English : Portes ouvertes au Château du Breuil
Tours, entertainment and catering.
German : Portes ouvertes au Château du Breuil
Besichtigungen, Animationen und Verpflegung.
Italiano :
Visite, intrattenimento e ristorazione.
Espanol :
Visitas, entretenimiento y catering.
