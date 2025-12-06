Portes ouvertes au Château du Petit-Thouars Saint-Germain-sur-Vienne

Portes ouvertes au Château du Petit-Thouars

Château du Petit Thouars Saint-Germain-sur-Vienne Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06

Découvrez le salon du château embelli par la magie de Noël, mais aussi les vins du domaine AOC Chinon et en conversion ! Seront également présents sur place Au feu du Truffier et Coucou Café pour la restauration, et Miyako Ueno, créatrice de bijoux.

Château du Petit Thouars Saint-Germain-sur-Vienne 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 96 40 chateau.du.petit.thouars@wanadoo.fr

English :

Discover the château’s living room, embellished by the magic of Christmas, as well as the estate’s AOC Chinon and in-conversion wines! Au feu du Truffier and Coucou Café will also be on hand for catering, as will jewelry designer Miyako Ueno.

German :

Entdecken Sie den vom Weihnachtszauber verschönerten Salon des Schlosses, aber auch die Weine des Weinguts mit AOC Chinon und in Umstellung! Vor Ort werden außerdem Au feu du Truffier und Coucou Café für das leibliche Wohl sorgen und Miyako Ueno, eine Schmuckdesignerin, anwesend sein.

Italiano :

Scoprite il salotto dello château, impreziosito dalla magia del Natale, e i vini AOC Chinon e in conversione della tenuta! Anche Au feu du Truffier e Coucou Café saranno a disposizione per soddisfare le vostre esigenze, così come la designer di gioielli Miyako Ueno.

Espanol :

Descubra la sala de estar del castillo, adornada con la magia de la Navidad, así como los vinos AOC Chinon y en conversión de la propiedad Au feu du Truffier y Coucou Café también estarán a su disposición, así como la diseñadora de joyas Miyako Ueno.

