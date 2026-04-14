Portes ouvertes au Château Fourton La Garenne, Fourton la Garenne, Nérigean

Portes ouvertes au Château Fourton La Garenne 6 et 7 juin Fourton la Garenne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Je vous propose de venir visiter ma ferme de légumes bio et de déguster mes vins en biodynamie, possibilité de pique niquer sur place.

Fourton la Garenne 33750 Nérigean 321 Passage Fourton Nérigean 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0676983978 »}, {« type »: « email », « value »: « chateaufourtonlagarenne@gmail.com »}]

Visite de ferme et dégustation de vins en biodynamie vins bio vins biodynamie

DR