Portes ouvertes au Château Franc Baudron !

Samedi 7 juin de 10h à 18h

– Visites et dégustations gratuites 10h 13h 15h 17h

– Vente de vin

– Jeux d’extérieur et jeux en bois pour petits et grands

Dimanche 8 juin de 11h à 18h

– Visites et dégustations gratuites 10h 13h 15h 17h

– Vente de vin

– Jeux d’extérieur et jeux en bois pour petits et grands

– Pique nique chez le vigneron mise à disposition sous tonnelles de tables, chaises et barbecues/brasero

– Animation musicale style Guinguette

– Food Truck La Grappe Toquée (Hot Dog potatoes / brochettes boeuf potatoes / poke bowl menu entre 12 et 16€)

– 12ème édition des oenolympiades

RESERVATION FORTEMENT CONSEILLEE

Pour de raison d’organisation, il est préférable de s’inscrire en amont. Veuillez retrouver ci-dessous le lien de l’inscription en ligne https://form.jotform.com/250344901746355 .

Château Franc Baudron 1 Impasse de Baudron

Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 62 65 franc.baudron@orange.fr

