Début : 2025-06-07 09:00:00

fin : 2025-06-07 18:00:00

2025-06-07

2025-06-08

Le Château la Rame vous accueillent pour ses portes ouvertes le 7 et 8 juin avec leur famille de vignerons. Au programme de ces deux jours, visite guidée, dégustation des vins du château et des produits artisanaux régionaux, découverte du terroir et une magnifique vue sur la Garonne. .

Château la Rame

Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 01 50 dgm@wanadoo.fr

