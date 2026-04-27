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Portes ouvertes au Château la Reynaudie Saint-Vivien

Portes ouvertes au Château la Reynaudie Saint-Vivien

Portes ouvertes au Château la Reynaudie Saint-Vivien vendredi 7 août 2026.

Adresse : Château la Reynaudie

Ville : 24230 Saint-Vivien

Département : Dordogne

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Saint-Vivien

Portes ouvertes au Château la Reynaudie

Château la Reynaudie Saint-Vivien Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Soirée annuelle de notre ouverture dans la cour du château les portes s’ ouvrirons à 18h00,il y aura des exposants artisans( la savonnerie Belle de l’Ayen…) ainsi que des Food- trucks(VM Truck et Nem Thai ) et Le Fournil de Lamothe -Montravel. La dégustation de nos vins se fera à partir de 19h00. Vers 20h00 la chanteuse animera la soirée et la piste de dance s’installera naturellement …Nous prendrons note de votre réservation le prix d’entrée est de 8€ par adulte comprenant 1 verre de vin au choix.
Sur réservation.   .

Château la Reynaudie Saint-Vivien 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 74 27 32 

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English : Portes ouvertes au Château la Reynaudie

L’événement Portes ouvertes au Château la Reynaudie Saint-Vivien a été mis à jour le 2026-04-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides