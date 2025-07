Portes ouvertes au Château Le Maine Périn Château Le Maine Périn Langon

Portes ouvertes au Château Le Maine Périn

samedi 19 juillet 2025.

Château Le Maine Périn
190 Route d'Auros
Langon
Gironde

Exposition de vieux tracteurs

Dégustation gratuite de nos différents millésimes

Restauration sur place dans le séchoir, sur réservation

MENU

Melon et jambon

Chipolatas et ventrèche / Frites

Salade / Fromages

Tourtière

Vin et café compris

Pendant toute cette journée, pour tout achat de 12 bouteilles une bouteille gratuite

Nous avons aussi des gîtes et nous sommes aire de camping-car .

+33 5 56 62 39 32
sylviedarroman@sfr.fr

