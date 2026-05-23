Portes ouvertes au Château Queyssard Château Queyssard Pompignac

Pompignac

Portes ouvertes au Château Queyssard

Château Queyssard 17 Avenue du Périgord Pompignac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:30:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Le Château Queyssard ouvre ses portes au cours d’une journée conviviale au cœur du vignoble de Bordeaux et l’Entre-deux-Mers. Au programme un barbecue géant (sur réservation) avec côte de bœuf, magret et saucisses de canard mais aussi des galettes et crêpes artisanales. Des dégustations des vins du domaine et des produits du terroir rythmeront la journée, tout comme les animations spéciales enfants dans les jardins du château. Vous pouvez réserver dès maintenant votre table en ligne ou par mail. Entrée libre. .

Château Queyssard 17 Avenue du Périgord Pompignac 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 11 38 contact@vignobles-masse.com

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English : Portes ouvertes au Château Queyssard

L’événement Portes ouvertes au Château Queyssard Pompignac a été mis à jour le 2026-05-23 par OT de l’Entre-deux-Mers