Souzay-Champigny

Portes ouvertes au Clos des Cordeliers

Chemin des Cordeliers Souzay-Champigny Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Marie-Françoise Ratron et son équipe vous accueillent à l’occasion des portes ouvertes de l’historique Clos des Cordeliers !

Venez à la rencontre du domaine, au cœur de l’aire d’appellation Saumur-Champigny. A cette occasion, dégustez et savourez l’art de vivre à la saumuroise.

Entre dégustations, visites de cave et fouées réconfortantes, l’équipe est ravie de vous accueillir pour vous raconter son histoire et vous partager ses savoir-faire.

Petits et grands sont les bienvenus lors de ce week-end de fête ; des jeux en bois sont à disposition !

EXCLUSIF tentez de remporter un vol à bord de la montgolfière Saumur-Champigny lors de la tombola. De nombreux autres lots sont à gagner !

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 1er au dimanche 3 mai 2026 le vendredi et samedi de 10h à 18h30. Le dimanche de 10h à 17h30.

Du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2026 le jeudi, vendredi et samedi de 10h à 18h45. Le dimanche de 10h à 17h30. .

Chemin des Cordeliers Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 95 48 domaine-ratron@clos-des-cordeliers.com

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English :

Marie-Françoise Ratron and her team welcome you to the open house at the historic Clos des Cordeliers!

L’événement Portes ouvertes au Clos des Cordeliers Souzay-Champigny a été mis à jour le 2026-04-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME