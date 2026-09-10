Portes ouvertes au Clos des Sources – Maison des matrimoines et patrimoines de Bagneux, Clos des sources, Bagneux

Informations pratiques

Portes ouvertes au Clos des Sources – Maison des matrimoines et patrimoines de Bagneux 19 et 20 septembre Clos des sources Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le Clos des Sources est une association fondée par les Amis de Bagneux, La Confrérie des Chevaliers de Bacchus, le Syndicat d’Initiatives, le Plus Petit Cirque du Monde et l’Organisation pour la Connaissance et la Restauration de l’Audessoubsterre.

Cette fédération d’associations oeuvre à faire connaître les collections historiques, archéologiques et ethnographiques d’Albert Maugarny, érudit local, et à transmettre l’histoire de Bagneux, la mémoire de ses habitants. Installé dans le nouveau musée de Bagneux, la Maison du matrimoine et du patrimoine, et pensé comme un espace de rencontres et de partages autour de ce qui constitue l’identité et la mémoire balnéolaises, cet équipement culturel ouvert le 30 mai dernier n’attend plus que votre visite !

Samedi :

Visites guidées à 10h – 11h – 12h.

Initiation à la taille de pierre avec l’OCRA, découvrez les gestes des bâtisseurs d’autrefois, à partir de 14h30.

Visite thématique de la Confrérie des Chevaliers de Bacchus autour de la fête des vendanges à travers une exposition temporaire : 16h.

Dimanche :

Visites guidées par les Amis de Bagneux : 11h-17h30

Lecture d’un conte pour jeune public : 12h

Spectacle de cirque avec 2Gaither/Interreg Caraïbes, du PPCM : 15h30-17h30

Spectacle « Ma maison brûle » de la compagnie Métis’Gwa, en l’honneur des femmes et de leur héritage, mêlant cirque et théâtre : 16h

Clos des sources 4 rue des Fossés 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 42 31 62 15 http://www.bagneux92.fr Pavillon de René Loiseau construit au XXe siècle dans un Clos du XVIIe siècle. Bus RATP : 128, 162, 188, 388, 391

Le Clos des Sources est une association fondée par les Amis de Bagneux, La Confrérie des Chevaliers de Bacchus, le Syndicat d’Initiatives, le Plus Petit Cirque du Monde et l’Organisation pour la et …

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