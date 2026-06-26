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AGENDA · Plougonver

Portes ouvertes Au Coeur du Vivant Plougonver

samedi 4 juillet 2026 · Plougonver

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Le Scalon
Ville
22810 Plougonver
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plougonver

Portes ouvertes Au Coeur du Vivant

Le Scalon Plougonver Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Au Coeur du Vivant, c’est aussi un club de grimpe d’arbres. Et si vous veniez tester cette activité, ouverte à toutes et tous, adultes et enfants ? L’association ouvre ses portes le samedi 4 juillet, de 14h à 18h au Scalon, à Plougonver. Accès libre.   .

Le Scalon Plougonver 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 28 72 83 

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English :

L’événement Portes ouvertes Au Coeur du Vivant Plougonver a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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