Informations pratiques

Plougonver

Portes ouvertes Au Coeur du Vivant

Le Scalon Plougonver Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Au Coeur du Vivant, c’est aussi un club de grimpe d’arbres. Et si vous veniez tester cette activité, ouverte à toutes et tous, adultes et enfants ? L’association ouvre ses portes le samedi 4 juillet, de 14h à 18h au Scalon, à Plougonver. Accès libre. .

Le Scalon Plougonver 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 28 72 83

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English :

L’événement Portes ouvertes Au Coeur du Vivant Plougonver a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol