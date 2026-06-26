Portes ouvertes Au Coeur du Vivant Plougonver
samedi 4 juillet 2026 · Plougonver
Informations pratiques
Plougonver
Portes ouvertes Au Coeur du Vivant
Le Scalon Plougonver Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Au Coeur du Vivant, c’est aussi un club de grimpe d’arbres. Et si vous veniez tester cette activité, ouverte à toutes et tous, adultes et enfants ? L’association ouvre ses portes le samedi 4 juillet, de 14h à 18h au Scalon, à Plougonver. Accès libre. .
Le Scalon Plougonver 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 28 72 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Portes ouvertes Au Coeur du Vivant Plougonver a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Plougonver (Côtes-d'Armor)
- Eaux en couleurs exposition d’aquarelles LÉGUER EN FÊTE Plougonver 13 septembre 2026