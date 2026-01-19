Portes ouvertes au collège Jean-Moulin Gacé
Début : 2026-03-20 16:30:00
fin : 2026-03-20 19:30:00
2026-03-20
Visite guidée de l’établissement pour découvrir les locaux, les équipes encadrantes et pédagogiques, les projets et enseignements proposés aux élèves.
> Réservation obligatoire .
Collège Jean Moulin Gacé 61230 Orne Normandie +33 2 33 12 45 50
