Portes ouvertes au Collège Juliette Dodu ! Collège Juliette Dodu Saint-Denis

Portes ouvertes au Collège Juliette Dodu ! Samedi 20 septembre, 09h00 Collège Juliette Dodu La Réunion

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Venez visiter, librement ou accompagnés par nos précieux élèves guides, le Collège Juliette Dodu, premier lycée de jeunes filles de la Réunion !

Pour les plus jeunes : participez à un petit rallye photos, découvrez la mystérieuse statue d’Henri Lagriffoul…

Pour tous : découvrez l’Histoire du premier lycée de jeunes filles de la Réunion

Faites connaissance avec une femme d’exception, Marguerite Jauzelon, notre illustre voisine.

Parcourez les registres d’anciens élèves du collège depuis les années 50.

Explorez la vie des élèves des années 50/60 via des interviews filmées.

La chorale du collège animera la matinée !

Collège Juliette Dodu 164, rue Juliette Dodu, 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 La Réunion La Réunion 0262 20 11 83 Le collège Juliette Dodu est le premier lycée de jeunes filles de l’île de La Réunion et doit son nom à la célèbre Juliette Dodu, décorée de la médaille militaire en 1877, pour avoir intercepté des dépêches au péril de sa vie en 1870.

