Portes ouvertes au collège Saint-Jean le Baptiste Rue de l’Eglise Valréas samedi 15 novembre 2025.
Rue de l’Eglise Annexe Saint-Vincent Valréas Vaucluse
Tarif :
Date :
Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-15 12:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Rue de l’Eglise Annexe Saint-Vincent Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 01 65 contact@saintjean84.fr
English :
Open house at Collège Saint-Jean le Baptiste
German :
Tag der offenen Tür am Collège Saint-Jean le Baptiste
Italiano :
Porte aperte alla scuola secondaria Saint-Jean le Baptiste
Espanol :
Puertas abiertas en el instituto Saint-Jean le Baptiste
