Portes ouvertes au collège Saint-Jean le Baptiste Rue de l’Eglise Valréas

Portes ouvertes au collège Saint-Jean le Baptiste

Rue de l’Eglise Annexe Saint-Vincent Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Rue de l’Eglise Annexe Saint-Vincent Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 01 65 contact@saintjean84.fr

English :

Open house at Collège Saint-Jean le Baptiste

German :

Tag der offenen Tür am Collège Saint-Jean le Baptiste

Italiano :

Porte aperte alla scuola secondaria Saint-Jean le Baptiste

Espanol :

Puertas abiertas en el instituto Saint-Jean le Baptiste

L’événement Portes ouvertes au collège Saint-Jean le Baptiste Valréas a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes