Portes ouvertes au Conservatoire Emile Goué Guéret
Portes ouvertes au Conservatoire Emile Goué Guéret samedi 28 mars 2026.
Portes ouvertes au Conservatoire Emile Goué
1 bis Avenue René Cassin Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le Conservatoire vous ouvre ses portes.
Au programme rencontres, renseignements, concerts… .
1 bis Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 26 90 conservatoiremusique@creuse.fr
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English :
L’événement Portes ouvertes au Conservatoire Emile Goué Guéret a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Grand Guéret
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