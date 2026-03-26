Portes ouvertes au Conservatoire Emile Goué

1 bis Avenue René Cassin Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le Conservatoire vous ouvre ses portes.

Au programme rencontres, renseignements, concerts… .

1 bis Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 26 90 conservatoiremusique@creuse.fr

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English :

L’événement Portes ouvertes au Conservatoire Emile Goué Guéret a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Grand Guéret