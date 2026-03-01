Portes Ouvertes au Conservatoire Limoges

Portes Ouvertes au Conservatoire

9 Rue Fitz James Limoges

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-14 21:30:00

2026-03-13 2026-03-14

Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges vous ouvre ses portes durant deux jours. A cette occasion, les équipes pédagogique et administrative de l’établissement vous présenteront les différentes disciplines artistiques enseignées au Conservatoire. De nombreux ateliers seront proposés tout au long des portes ouvertes et un concert sera organisé par des anciens élèves du conservatoire.

Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50

