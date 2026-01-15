Portes ouvertes au CREPS – Formations aux métiers du sport et de l’animation CREPS – Centre de Ressources d’Expertise et de Performances Sportives La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-30 16:30 – 20:00

Gratuit : oui Tout public, Etudiant, Adulte

Vous souhaitez vous former aux métiers du sport et de l’animation dans un établissement du Ministère des Sports ? Le CREPS des Pays de la Loire vous ouvre ses portes :vendredi 30 janvier 2026 de 16h30 à 20hsamedi 31 janvier 2026 de 9h à 13h Le CREPS des Pays de la Loire propose des formations diplômantes (BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS), ainsi que des formations continues, destinées aux futurs professionnels comme à celles et ceux souhaitant faire évoluer leurs compétences dans les secteurs du sport et de l’animation. Au programme :- Découverte des formations sport et animation,- Échanges avec les équipes pédagogiques,- Rencontres avec des stagiaires en formation,- Informations sur les débouchés professionnels. Que vous soyez lycéen, étudiant, en reconversion professionnelle ou déjà acteur du milieu sportif, ces Journées Portes Ouvertes sont l’occasion idéale pour construire votre projet.

CREPS – Centre de Ressources d’Expertise et de Performances Sportives La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 28 23 69 23 https://www.creps-pdl.sports.gouv.fr/ cr044@creps-pdl.sports.gouv.fr 02 28 23 69 23 https://www.creps-pdl.sports.gouv.fr/creps.jpo



