Portes ouvertes au CYSL GYM – rue jean Vidal Yzeure, 26 mai 2025 07:00, Yzeure.

Allier

Portes ouvertes au CYSL GYM rue jean Vidal Gymnase Bellevue Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-26

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-05-26

Venez découvrir gratuitement 2 séances parmi celles proposées par le CYSL Gym lors du mois de portes ouvertes.

.

rue jean Vidal Gymnase Bellevue

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 78 91 69 catie.martinie@gmail.com

English :

Come and discover 2 free sessions among those offered by CYSL Gym during the month of open doors.

German :

Kommen Sie und entdecken Sie kostenlos 2 Sitzungen aus dem Angebot des CYSL Gym während des Monats der offenen Tür.

Italiano :

Venite a scoprire 2 sessioni gratuite tra quelle offerte dalla palestra CYSL durante il mese di porte aperte.

Espanol :

Venga a descubrir 2 sesiones gratuitas entre las que ofrece CYSL Gym durante el mes de puertas abiertas.

L’événement Portes ouvertes au CYSL GYM Yzeure a été mis à jour le 2025-05-12 par Office du tourisme de Moulins & sa région