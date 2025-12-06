Portes ouvertes au Domaine Almoric Allan

Portes ouvertes au Domaine Almoric

3 route de Montélimar Allan Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-12-06
Au programme dégustation de nos nouvelles cuvées, marché des producteurs, art décoratif de Noël, exposition de peinture
English :

On the program: tasting of our new vintages, farmers’ market, Christmas decorative art, painting exhibition

German :

Auf dem Programm: Verkostung unserer neuen Cuvées, Bauernmarkt, weihnachtliche Dekorationskunst, Gemäldeausstellung

Italiano :

In programma: degustazione delle nuove annate, mercato dei produttori, arte decorativa natalizia, mostra di pittura, ecc

Espanol :

En el programa: degustación de nuestras nuevas añadas, mercado de productores, arte decorativo navideño, exposición de pintura, etc

