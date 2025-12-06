Portes ouvertes au Domaine Almoric Allan
Portes ouvertes au Domaine Almoric Allan samedi 6 décembre 2025.
Portes ouvertes au Domaine Almoric
3 route de Montélimar Allan Drôme
Date :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06
Au programme dégustation de nos nouvelles cuvées, marché des producteurs, art décoratif de Noël, exposition de peinture
.
3 route de Montélimar Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 51 44 59
English :
On the program: tasting of our new vintages, farmers’ market, Christmas decorative art, painting exhibition
German :
Auf dem Programm: Verkostung unserer neuen Cuvées, Bauernmarkt, weihnachtliche Dekorationskunst, Gemäldeausstellung
Italiano :
In programma: degustazione delle nuove annate, mercato dei produttori, arte decorativa natalizia, mostra di pittura, ecc
Espanol :
En el programa: degustación de nuestras nuevas añadas, mercado de productores, arte decorativo navideño, exposición de pintura, etc
L’événement Portes ouvertes au Domaine Almoric Allan a été mis à jour le 2025-11-22 par Montélimar Tourisme Agglomération