PORTES-OUVERTES AU DOMAINE ASSERAY

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06

PORTES OUVERTES AU DOMAINE ASSERAY

A l’occasion des portes-ouvertes au Domaine Asseray, venez découvrir le chai et leurs cuvées ! .

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 91 25 16 aurelie@domaineasseray.com

English :

OPEN HOUSE AT DOMAINE ASSERAY

German :

OFFENE TÜREN IM DOMAINE ASSERAY

Italiano :

CASA APERTA AL DOMAINE ASSERAY

Espanol :

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL DOMAINE ASSERAY

