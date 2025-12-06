PORTES-OUVERTES AU DOMAINE ASSERAY Brissac Loire Aubance
Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
A l’occasion des portes-ouvertes au Domaine Asseray, venez découvrir le chai et leurs cuvées ! .
Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 91 25 16 aurelie@domaineasseray.com
English :
OPEN HOUSE AT DOMAINE ASSERAY
German :
OFFENE TÜREN IM DOMAINE ASSERAY
Italiano :
CASA APERTA AL DOMAINE ASSERAY
Espanol :
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL DOMAINE ASSERAY
