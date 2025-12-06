Portes ouvertes au Domaine Auvigue Domaine Auvigue Fuissé
Portes ouvertes au Domaine Auvigue Domaine Auvigue Fuissé samedi 6 décembre 2025.
Portes ouvertes au Domaine Auvigue
Domaine Auvigue 100 Place Saint-Germain Fuissé Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
Au programme dégustation de nos Cuvées et petit marché de producteurs locaux. .
Domaine Auvigue 100 Place Saint-Germain Fuissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 34 17 36 contact@auvigue.fr
English : Portes ouvertes au Domaine Auvigue
L’événement Portes ouvertes au Domaine Auvigue Fuissé a été mis à jour le 2025-11-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)