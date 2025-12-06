Portes ouvertes au Domaine Auvigue Domaine Auvigue Fuissé

Portes ouvertes au Domaine Auvigue

Domaine Auvigue, 100 Place Saint-Germain, Fuissé, Saône-et-Loire

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Au programme dégustation de nos Cuvées et petit marché de producteurs locaux. .

+33 3 85 34 17 36, contact@auvigue.fr

