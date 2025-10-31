Portes ouvertes au Domaine Berthet-Bondet Domaine Berthet-Bondet Château-Chalon

Domaine Berthet-Bondet 7 Rue de la Tour Château-Chalon Jura

Début : 2025-10-31 12:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-10-31

Le Domaine Berthet-Bondet fête ses 40 ans !

Venez célébrer avec nous cet évènement lors de nos journées portes ouvertes

Vendredi 31 octobre (12h-18h) & samedi 1er et dimanche 2 novembre (10h -18h).

Au programme

Visites des caves et dégustation. Marché de producteurs les chocolats de la Tuile gourmande, les escargots de Trémontagne, les fromages du Val de Loue, la pisciculture de la Dorme, le foie gras de la ferme Jacquin….et d’autres surprises !

Repas

Sur place, le midi sous chapiteau Tartes flambées (samedi/dimanche) & Assiettes du pêcheur (du vendredi au dimanche).

Café des Seize quartiers (rue de l’église, Château-Chalon) fondue au choix + dessert. Assiette de charcuterie offerte pour toute réservation portes ouvertes

Soirées spéciales vieux millésimes vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre à 19h30.

Dégustation verticale de 6 millésimes de Château-Chalon accompagnés d’une sélection de fromages réalisée par Marc Janin (MOF fromager à Champagnole).

Douceur surprise en dessert ! .

Domaine Berthet-Bondet 7 Rue de la Tour Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 60 48 domaine@berthet-bondet.com

