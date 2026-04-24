Saint-Guiraud

PORTES OUVERTES AU DOMAINE BIOLOGIQUE VIRGILE JOLY

Chemin de Pradine Saint-Guiraud Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Domaine Virgile Joly vous invite à une dégustation festive et conviviale de ses vins bio et de produits du terroir.

Une occasion unique de découvrir quelques vieux millésimes dans une ambiance chaleureuse.

Domaine Virgile Joly vous invite à une dégustation festive et conviviale de ses vins bio et de produits du terroir.

Une occasion unique de découvrir quelques vieux millésimes dans une ambiance chaleureuse.

Au programme

Dégustation et vente de vins (coffrets, vieux millésimes, magnums et autres sélections)

visites guidées de la cave pour plongez dans l’histoire et les secrets de nos cuvées biologiques !

Et déguster les produits du terroir de nos invités, le Domaine Puechmarin (Huiles d’olives, confitures et jus de grenade)

Déjeuner au Domaine les midis

Samedi 09 mai Grillade sur réservation

Dimanche 10 mai AGNEAU A LA BROCHE par Le Chef Simeon de la Maison Goodman (Places limitées sur réservation) .

Chemin de Pradine Saint-Guiraud 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 44 52 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate the arrival of Spring at Domaine Virgile Joly?s Open House! On the program: stalls selling local produce, tastings of new organic vintages and freshly medal-winning cuvées, and guided tours of the estate and its winery by Virgile.

L’événement PORTES OUVERTES AU DOMAINE BIOLOGIQUE VIRGILE JOLY Saint-Guiraud a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT