Portes ouvertes au Domaine Bonetto Fabrol Domaine Bonetto-Fabrol La Garde-Adhémar

Portes ouvertes au Domaine Bonetto Fabrol
Domaine Bonetto-Fabrol D158 La Garde-Adhémar Drôme
Début : 2025-11-22 11:00:00
fin : 2025-11-23 20:00:00
2025-11-22
Portes ouvertes au Domaine Bonetto Fabrol. Dégustation des vieux millésimes Châtaignes grillées. Ateliers gourmands sur inscription
Fromages & vins Truffes & vins. Restauration, planches terroir, coffrets cadeaux.
Domaine Bonetto-Fabrol D158 La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 14 38 domainebonettofabrol@orange.fr
English :
Open house at Domaine Bonetto Fabrol. Tasting of old vintages Roasted chestnuts. Gourmet workshops (registration required):
Cheeses & wines Truffles & wines. Catering, local dishes, gift boxes.
German :
Tag der offenen Tür auf dem Weingut Bonetto Fabrol. Verkostung alter Jahrgänge geröstete Kastanien. Feinschmecker-Workshops nach Anmeldung
Käse & Wein Trüffel & Wein. Restauration, Bretter aus der Region, Geschenkboxen.
Italiano :
Apertura del Domaine Bonetto Fabrol. Degustazione di vecchie annate Caldarroste. Laboratori gastronomici su iscrizione:
Formaggio & vino Tartufo & vino. Catering, specialità locali, confezioni regalo.
Espanol :
Jornada de puertas abiertas en el Domaine Bonetto Fabrol. Degustación de añadas antiguas Castañas asadas. Talleres gastronómicos previa inscripción:
Queso y vino Trufas y vino. Catering, especialidades locales, cajas de regalo.
