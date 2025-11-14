Portes ouvertes au Domaine Clos du Moulin aux Moines Auxey-Duresses
Le Clos du Moulin aux Moines Auxey-Duresses Côte-d’Or
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-16
2025-11-14
À l’occasion du week-end de la 156ème Vente des Vins des Hospices de Beaune les 14, 15 & 16 novembre, le Clos du Moulin aux Moines ouvre ses caves pour une dégustation d’exception.
Au cours de la visite guidée, découvrez nos caves historiques tout en dégustant 6 de nos cuvées emblématiques accompagnées de délicieux mets préparés par @popupper.
Tarif visite et dégustation 65€ par personne (1h30)
Programme complet et réservations visite@moulinauxmoines.com .
Le Clos du Moulin aux Moines Auxey-Duresses 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 60 02 36 visite@moulinauxmoines.com
