Portes Ouvertes au Domaine Conte et Filles Chillac

Portes Ouvertes au Domaine Conte et Filles

Chez Grimaud Chillac Charente

Partageons ensemble un repas uniquement de produits locaux.

Rendez-vous le Dimanche 7 décembre pour une journée extra cool au Domaine à Chillac.

Chez Grimaud Chillac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 38 37 06 contact@contefilles.com

English : Portes Ouvertes au Domaine Conte et Filles

Let’s share a meal made entirely from local produce.

See you on Sunday December 7 for an extra-cool day at the Domaine in Chillac.

German : Portes Ouvertes au Domaine Conte et Filles

Lassen Sie uns gemeinsam eine Mahlzeit ausschließlich aus lokalen Produkten zubereiten.

Wir treffen uns am Sonntag, den 7. Dezember, zu einem extra coolen Tag auf der Domaine in Chillac.

Italiano : Portes Ouvertes au Domaine Conte et Filles

Condividiamo un pasto interamente a base di prodotti locali.

Ci vediamo domenica 7 dicembre per una giornata extra fresca al Domaine di Chillac.

Espanol : Portes Ouvertes au Domaine Conte et Filles

Compartamos una comida elaborada íntegramente con productos locales.

Nos vemos el domingo 7 de diciembre para disfrutar de un día muy fresco en el Domaine de Chillac.

