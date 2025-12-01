Portes ouvertes au Domaine de Beauregard LA CHAUSSAIRE Montrevault-sur-Èvre

Portes ouvertes au Domaine de Beauregard

LA CHAUSSAIRE Beauregard Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

2025-12-13 2025-12-14

Le Domaine de Beauregard vous ouvrent ses portes le temps d’un week-end à La Chaussaire.

Eric, Jean-Noël, Roselyne et Patricia Macé vous accueillent au Domaine de Beauregard à La Chaussaire pour un week-end portes ouvertes, le samedi 13 et dimanche 14 décembre 2025.

Une occasion pour déguster une belle sélection des vins du domaine… et préparez vos repas de fêtes ! .

+33 2 41 56 73 84 beauregard.viticulteur@orange.fr

English :

Domaine de Beauregard opens its doors for a weekend at La Chaussaire.

