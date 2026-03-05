Portes ouvertes au Domaine de Bel-Air Domaine de Bel Air Villiers-sur-Yonne

Portes ouvertes au Domaine de Bel-Air

Domaine de Bel Air Bel air Villiers-sur-Yonne Nièvre

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-05 19:00:00

2026-04-04 2026-07-11

Découverte du domaine, dégustation de vins (Chardonnay, Melon, Pinot Noir) dans une superbe cave voûtée. Vente directe. Entrée libre. .

Domaine de Bel Air Bel air Villiers-sur-Yonne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 89 24 51

