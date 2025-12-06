Portes ouvertes au domaine de la Colline Vincent et Damien Papin SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE Sèvremoine

Portes ouvertes au domaine de la Colline Vincent et Damien Papin

SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE La Colline Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

2025-12-06

Le Vignoble Vincent et Damien Papin vous invite à venir ( re ) découvrir les vins du domaine à l’occasion sa journée portes ouvertes.

Cette année, le vignoble Vincent et Damien Papin vous invite à découvrir les vins du domaine lors de sa porte ouverte.

Toute l’équipe vous fera découvrir leurs différents vins sur des temps de dégustations.

Offre exceptionnelle de #Noël sur nos cuvées festives. .

SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE La Colline Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 74 20 84 papin.lacolline49@orange.fr

English :

Vignoble Vincent et Damien Papin invites you to come and ( re ) discover the estate?s wines on the occasion of its open day.

German :

Das Weingut Vincent und Damien Papin lädt Sie ein, anlässlich seines Tages der offenen Tür die Weine des Weinguts ( wieder ) zu entdecken.

Italiano :

Il Vignoble Vincent et Damien Papin vi invita a venire a (ri)scoprire i vini della tenuta in occasione della giornata delle porte aperte.

Espanol :

Vignoble Vincent et Damien Papin le invita a venir a (re)descubrir los vinos de la finca en su jornada de puertas abiertas.

