Portes Ouvertes au Domaine de la Fée du Lys TIGNE Lys-Haut-Layon

Portes Ouvertes au Domaine de la Fée du Lys

TIGNE 13 Rue du Layon Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Estelle et Frédéric vous attendent lors des portes ouvertes du domaine pour vous faire déguster leurs vins.

Découverte de la Cuvée Féeline 2024, du Petit D’Lys 2025 et dégustation de l’ensemble des vins accompagnés de douceurs salées et sucrées !!!

Vous aurez également l’occasion de pouvoir vous faire plaisir, en craquant pour les jolis bijoux de Céline et les superbes parfums de Sylvie. .

TIGNE 13 Rue du Layon Lys-Haut-Layon 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 67 58 domainedelafeedulys@hotmail.com

English :

Estelle and Frédéric are looking forward to welcoming you to their open house to taste their wines.

German :

Estelle und Frédéric erwarten Sie am Tag der offenen Tür des Weinguts, damit Sie ihre Weine probieren können.

Italiano :

Estelle e Frédéric sono lieti di accogliervi all’open house della tenuta per degustare i loro vini.

Espanol :

Estelle y Frédéric están deseando recibirle en la jornada de puertas abiertas de la finca para degustar sus vinos.

L’événement Portes Ouvertes au Domaine de la Fée du Lys Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme du Choletais