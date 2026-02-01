Portes Ouvertes au Domaine de la Fée du Lys TIGNE Lys-Haut-Layon

Portes Ouvertes au Domaine de la Fée du Lys

TIGNE 13 Rue du Layon Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Estelle et Frédéric vous attendent lors des portes ouvertes du domaine pour vous faire déguster leurs vins.

TIGNE 13 Rue du Layon Lys-Haut-Layon 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 67 58 domainedelafeedulys@hotmail.com

English :

Estelle and Frédéric are looking forward to welcoming you to their open house to taste their wines.

