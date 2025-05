Portes ouvertes au Domaine de la Paleine – Le Puy-Notre-Dame, 23 mai 2025 07:00, Le Puy-Notre-Dame.

Maine-et-Loire

Portes ouvertes au Domaine de la Paleine 9 rue de la Paleine Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire

Début : 2025-05-23

fin : 2025-05-25

2025-05-23

Venez déguster les derniers millésimes, dont les remarquables Puy-Notre-Dame 2022, découvrir des produits du terroir, et échanger avec les artisans !

C’est toujours une joie de partager ces moments avec vous. Vous pourrez vous balader dans les vignes du clos, autour du chai, visiter les caves de tuffeau plusieurs fois centenaires et profiter du calme de la campagne.

Le domaine a hâte de vous retrouver !

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 23 au dimanche 25 mai 2025

Ouverture le vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h. .

9 rue de la Paleine

Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 21 24 contact@domaine-paleine.com

English :

Come and taste the latest vintages, including the remarkable Puy-Notre-Dame 2022, discover local products, and chat with the artisans!

German :

Probieren Sie die neuesten Jahrgänge, darunter die bemerkenswerten Puy-Notre-Dame 2022, entdecken Sie regionale Produkte und tauschen Sie sich mit den Handwerkern aus!

Italiano :

Venite a degustare le ultime annate, tra cui l’eccezionale Puy-Notre-Dame 2022, a scoprire i prodotti locali e a chiacchierare con gli artigiani!

Espanol :

Venga a degustar las últimas añadas, entre ellas la extraordinaria Puy-Notre-Dame 2022, descubra los productos locales y charle con los artesanos

