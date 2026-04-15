Le Puy-Notre-Dame

Portes ouvertes au Domaine de La Paleine

9 rue de La Paleine Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Les portes ouvertes au Domaine de La Paleine sont une occasion parfaite pour déguster les vins issus du saumurois et rencontrer les acteurs du domaine autour d’un produit de partage.

Réservez la date et venez, en famille et avec vos amis, vivre une expérience unique au domaine

– Rencontrer l’équipe et des artisans locaux passionnés pour partager un moment convivial.

– Déguster des accords mets & vins.

– Explorer des caves troglodytes centenaires.

Plonger dans la vie des ruches du domaine.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 30 au dimanche 31 mai 2026 de 10h à 19h. .

9 rue de La Paleine Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 21 24 contact@domaine-paleine.com

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English :

The open house at Domaine de La Paleine is the perfect opportunity to taste wines from the Saumur region and meet the people behind the estate over a shared experience.

L’événement Portes ouvertes au Domaine de La Paleine Le Puy-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-04-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME