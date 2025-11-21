PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE L’ANGELIÈRE Bellevigne-en-Layon

PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE L’ANGELIÈRE

L ANGELIERE Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Début : 2025-11-21 09:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-24

Portes ouvertes au Domaine Vins et produits du Terroir

Venez découvrir les 1ers vins de 2024 Anjou Gamay Primeur et Sauvignon ainsi que tout la gamme de nos vins d’Anjou Crémants de Loire, Anjou Villages, Cabernet et Rosé d’Anjou, Anjou rouge et Blanc… sans oublier les fameux Coteaux du Layon pour vos tables de fêtes !

Nous serons accompagnés de commerçants Huîtres de Vendée de Beauvoir sur Mer, le Foie gras et produits de Canard de la Maison Beduneau à La Jumelliere, Les fromages de chèvre de Cabri d’Anjou, La viande de Boeuf et Veau de l’Angelière, les mogettes de Vendée du GAEC le Trio, les crêpes et les galettes de Lilian. .

L ANGELIERE Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 85 09

English :

Open house at the Domaine Wines and local products

German :

Tag der offenen Tür auf dem Weingut Wein und regionale Produkte

Italiano :

Apertura del Domaine Vini e prodotti locali

Espanol :

Jornada de puertas abiertas en el Domaine Vinos y productos locales

