Portes ouvertes au Domaine de l’Asselière Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Portes ouvertes au Domaine de l’Asselière

325 Rue du Fondis Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

2025-11-23

Vous êtes conviés au Domaine de l’ Asselière le 23 novembre 2025 pour nos portes ouvertes de 10 à 18h Programme de cette journée Dégustation de Zoé et de nos autres cuvées, Ambiance musicale avec le groupe Fusebox, Restauration sur place

Vous êtes conviés au Domaine de l’ Asselière le 23 novembre 2025 pour nos portes ouvertes de 10 à 18h afin de vous faire découvrir notre nouvelle cuvée Zoé notre pétillant rosé

Zoé, c’est une robe saumonée lumineuse, une bouche gourmande, fraîche et de bulles fines..

Programme de cette journée

* Dégustation de Zoé et de nos autres cuvées

* Ambiance musicale avec le groupe Fusebox

* Restauration sur place

Venez partager un moment convivial et pétillant avec nous

On a hâte de vous retrouver

325 Rue du Fondis Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 78 93 contact@asseliere.fr

English :

You are invited to Domaine de l’Asselière on November 23, 2025 for our open house from 10 am to 6 pm. Program: Tasting of Zoé and our other vintages, Musical entertainment with the band Fusebox, Catering on site

German :

Sie sind am 23. November 2025 zu unserem Tag der offenen Tür von 10 bis 18 Uhr in die Domaine de l’ Asselière eingeladen Programm dieses Tages: Verkostung von Zoé und unseren anderen Cuvées, Musikalische Untermalung mit der Gruppe Fusebox, Verpflegung vor Ort

Italiano :

Siete invitati al Domaine de l’Asselière il 23 novembre 2025 per l’apertura della nostra casa dalle 10 alle 18. Programma della giornata: degustazione di Zoé e delle altre annate, intrattenimento musicale con il gruppo Fusebox, catering in loco

Espanol :

Le invitamos al Domaine de l’Asselière el 23 de noviembre de 2025 para nuestra jornada de puertas abiertas de 10:00 a 18:00. Programa del día: Degustación de Zoé y de nuestras otras cosechas, Animación musical con el grupo Fusebox, Catering in situ

