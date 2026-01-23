Portes ouvertes au Domaine de l’Asselière Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Portes ouvertes au Domaine de l’Asselière

Rendez vous les 02 et 03 mai de 9h à 20h, pour un moment festif et familial au Domaine de l’Asselière.

– Dégustation et vente de nos vins AOC Saint Nicolas de Bourgueil

– Concerts

– Artisans et producteurs locaux

– Restauration sur place

Pour les enfants

– Animations et jeux

– Balade en poney .

325 Rue du Fondis Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 78 93 contact@asseliere.fr

English :

Join us on April 12 and 13, 2025, from 9am to 8pm, for a festive family event at Domaine de l’Asselière.

