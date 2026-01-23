Portes ouvertes au Domaine de l’Asselière Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Portes ouvertes au Domaine de l'Asselière Saint-Nicolas-de-Bourgueil samedi 2 mai 2026.
Portes ouvertes au Domaine de l’Asselière
325 Rue du Fondis Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-03 20:00:00
2026-05-02
Rendez vous les 02 et 03 mai de 9h à 20h, pour un moment festif et familial au Domaine de l’Asselière.
– Dégustation et vente de nos vins AOC Saint Nicolas de Bourgueil
– Concerts
– Artisans et producteurs locaux
– Restauration sur place
Pour les enfants
– Animations et jeux
– Balade en poney .
325 Rue du Fondis Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 78 93 contact@asseliere.fr
English :
Join us on April 12 and 13, 2025, from 9am to 8pm, for a festive family event at Domaine de l’Asselière.
