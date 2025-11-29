Portes ouvertes au Domaine de L’Aubraine Domaine de l’Aubraine Saint-Gengoux-de-Scissé
Portes ouvertes au Domaine de L’Aubraine Domaine de l’Aubraine Saint-Gengoux-de-Scissé samedi 29 novembre 2025.
Portes ouvertes au Domaine de L’Aubraine
Domaine de l’Aubraine 38 impasse de l’ancienne école Saint-Gengoux-de-Scissé Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-29
Nous avons le plaisir de vous convier au coeur de notre cave pour un weekend gourmand.
Venez déguster en exclusivité notre premier millésime de Pinot Noir et l’ensemble de nos vins Bio.
Rencontrer nos amis producteurs
– Yves Maho, cidre bio de Bretagne
– Nathalie Podevin, viande bovine et rille de poulet
– Immersion sucré, chocolatier
Samedi 18h Quentin et sa Guitard mettra l’ambiance !
Tarif Gratuit, ouvert à tous .
Domaine de l’Aubraine 38 impasse de l’ancienne école Saint-Gengoux-de-Scissé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 91 27 98 domainedelaubraine@orange.fr
English : Portes ouvertes au Domaine de L’Aubraine
German : Portes ouvertes au Domaine de L’Aubraine
Italiano :
Espanol :
L’événement Portes ouvertes au Domaine de L’Aubraine Saint-Gengoux-de-Scissé a été mis à jour le 2025-11-03 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne