Portes ouvertes au Domaine de L’Aubraine Domaine de l’Aubraine Saint-Gengoux-de-Scissé

Portes ouvertes au Domaine de L’Aubraine

Domaine de l’Aubraine 38 impasse de l’ancienne école Saint-Gengoux-de-Scissé Saône-et-Loire

Nous avons le plaisir de vous convier au coeur de notre cave pour un weekend gourmand.

Venez déguster en exclusivité notre premier millésime de Pinot Noir et l’ensemble de nos vins Bio.

Rencontrer nos amis producteurs

– Yves Maho, cidre bio de Bretagne

– Nathalie Podevin, viande bovine et rille de poulet

– Immersion sucré, chocolatier

Samedi 18h Quentin et sa Guitard mettra l’ambiance !

Tarif Gratuit, ouvert à tous .

Domaine de l’Aubraine 38 impasse de l’ancienne école Saint-Gengoux-de-Scissé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 91 27 98 domainedelaubraine@orange.fr

