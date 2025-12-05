Portes ouvertes au Domaine de l’Espérance Sèvremoine

Portes ouvertes au Domaine de l’Espérance

Lieu-dit L’Espérance Tillières Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

2025-12-05

Faites votre plein de bons vins pour les fêtes de fin d’année avec les portes ouvertes au Domaine de l’Espérance.

Venez découvrir nos 20 cuvées

Muscadet,

Sauvignon,

Chardonnay,

Cabernet,

Pinot noir,

Merlot…

et la nouveauté de cette année Le Floréal autour d’un parcours dégustation avec huîtres, charcuterie et fromage.

Coffrets cadeaux et idées cocktail pour vos fêtes de fin d’année. .

Lieu-dit L’Espérance Tillières Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 46 09 gaecchesne@orange.fr

