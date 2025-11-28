Portes Ouvertes au Domaine de Montoray Lussault-sur-Loire

Portes Ouvertes au Domaine de Montoray

Début : Samedi 2025-11-28 11:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-28 2025-11-29

Le Domaine de Montoray vous ouvre ses portes le vendredi 28 novembre et le samedi 29 novembre 2025.

Ces portes ouvertes de fin d’année seront l’occasion parfaite pour vous de découvrir le domaine et de venir faire le plein de vins blancs, rouges, bulles… pour vos fêtes de fin d’année demi-sec le Vallée Saint Martin 2020, moelleux Le troisième temps 2018, Bulles de Chenin extra brut 2023, Les Folles Bruyères, les Lys et le L’M…

A cette occasion il n’est pas exclu qu’une petite promotion sur le Rosebulle 2020 s’applique !

De plus, Lucile de l’association Les Truffes mouillées devrait pouvoir vous proposer des truffes pour sublimer vos repas. Sa présence sera communiquée sur les réseaux. .

11 Rue Vallée Saint-Martin Lussault-sur-Loire 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire domaine@montoray.fr

English : Open House at Domaine de Montoray

The Montoray Estate will be open on Friday 28th November and Saturday 29th November 2025.

German :

Die Domaine de Montoray öffnet ihre Türen am Freitag, den 28. November und Samstag, den 29. November 2025.

Italiano :

Il Domaine de Montoray vi apre le porte venerdì 28 novembre e sabato 29 novembre 2025.

Espanol : Jornada de puertas abiertas en la finca Domaine de Montoray

El Domaine de Montoray le abre sus puertas el viernes 28 de noviembre y el sábado 29 de noviembre de 2025.

