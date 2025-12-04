Portes ouvertes au Domaine de Talusson Domaine de Talusson/Vignobles Fontaniol Porte-de-Benauge

Portes ouvertes au Domaine de Talusson

Le Domaine de Talusson vous invite à leurs portes ouvertes annuelles, juste avant les fêtes. C’est l’occasion idéale de déguster une large sélection de vins de Bordeaux, comprenant des vins rouges, rosés, blancs secs et moelleux, le tout dans un cadre agréable et authentique. Mais ce n’est pas tout, des producteurs passionnés seront également présents pour vous faire découvrir leurs produits miel, safran, fromages et produits laitiers seront à l’honneur, vous offrant un véritable voyage des sens. L’événement sera rythmé par une ambiance musicale. Entrée libre. .

