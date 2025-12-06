PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE TERREBRUNE Domaine de Terrebrune Terranjou

PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE TERREBRUNE Domaine de Terrebrune Terranjou samedi 6 décembre 2025.

PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE TERREBRUNE

Domaine de Terrebrune 843 Route de Vauchrétien Notre Dame d’Allençon Terranjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Journée portes ouvertes festive et animée !

Portes ouvertes de fin d’année idéales pour déguster nos vins pour accompagner vos repas de fêtes. .

Domaine de Terrebrune 843 Route de Vauchrétien Notre Dame d’Allençon Terranjou 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 54 01 99 domaine-de-terrebrune@wanadoo.fr

English :

A festive and lively open day!

German :

Festlicher und lebhafter Tag der offenen Tür!

Italiano :

Un open day festoso e vivace!

Espanol :

Una jornada de puertas abiertas festiva y animada

L’événement PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE TERREBRUNE Terranjou a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages