PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE TERREBRUNE Domaine de Terrebrune Terranjou
PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE TERREBRUNE Domaine de Terrebrune Terranjou samedi 6 décembre 2025.
PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE TERREBRUNE
Domaine de Terrebrune 843 Route de Vauchrétien Notre Dame d’Allençon Terranjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Journée portes ouvertes festive et animée !
Portes ouvertes de fin d’année idéales pour déguster nos vins pour accompagner vos repas de fêtes. .
Domaine de Terrebrune 843 Route de Vauchrétien Notre Dame d’Allençon Terranjou 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 54 01 99 domaine-de-terrebrune@wanadoo.fr
English :
A festive and lively open day!
German :
Festlicher und lebhafter Tag der offenen Tür!
Italiano :
Un open day festoso e vivace!
Espanol :
Una jornada de puertas abiertas festiva y animada
L’événement PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE TERREBRUNE Terranjou a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages