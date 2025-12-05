Portes Ouvertes au Domaine de Villeneuve TREMONT Lys-Haut-Layon

Portes Ouvertes au Domaine de Villeneuve

TREMONT 6 Villeneuve, Les Bouillons Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Début : 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-07 14:00:00

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

Un programme festif et varié vous a été concocté pour les portes ouvertes 2025.

– Découverte du Millésime 2025

– Dégustation de nos différentes cuvées

– Marché de producteurs locaux

– Animations pour petits et grands

Restauration sur place pour le déjeuner (dans une salle chauffée) Pizza Cook le samedi, La Crêpinade le dimanche.

En bonus une offre spéciale sur le Saumur Fines Bulles. .

English :

A festive and varied program has been put together for Open House 2025.

German :

Für den Tag der offenen Tür 2025 wurde ein festliches und abwechslungsreiches Programm für Sie zusammengestellt.

Italiano :

Per l’Open House 2025 è stato messo a punto un programma vario e festoso.

Espanol :

Se ha preparado un programa festivo y variado para la Jornada de Puertas Abiertas 2025.

