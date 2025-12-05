Portes Ouvertes au Domaine Delaunay Domaine Delaunay Mauges-sur-Loire

Portes Ouvertes au Domaine Delaunay

Domaine Delaunay 24 rue Daudet Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-08 19:00:00

2025-12-05

Venez profiter des portes ouverts du Domaine Delaunay à Montjean-sur-Loire.

Journées Portes Ouvertes Les Hivernales au Domaine Delaunay

– Présentation des premiers vins de la récolte 2025

– Découverte de notre nouveauté Cuvée 50

– Dégustation des vins médaillés, millésimés, des jus de pomme et jus de raisin

– Coffrets cadeaux, colis

– Produits d’artisans et producteurs foie gras, saumon fumé, fromages, décorations, truffes au chocolat, …

– Tombola

Restauration sur place le samedi midi et dimanche midi de 12h à 14h. Menu à 16€.

Rougail saucisse riz ou Haut de cuisse de poulet farci

Assiette de deux fromages et salade

Entremet coco ou tartelette aux pommes

Café, le jus de pomme et le vin sont offerts par le Domaine

Réservation conseillée avant le 4 décembre. .

English :

Come and enjoy the open house at Domaine Delaunay in Montjean-sur-Loire.

