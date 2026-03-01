Portes ouvertes au Domaine Denis Meyer et Filles Vœgtlinshoffen

Portes ouvertes au Domaine Denis Meyer et Filles

2 route du vin Vœgtlinshoffen Haut-Rhin

Vendredi 2026-03-28 10:00:00

2027-03-29 19:00:00

2026-03-28

Nos amis producteurs, artisans et commerçants seront présents lors de nos portes ouvertes. Soyez au rendez-vous pour passer un agréable moment en notre compagnie dans une ambiance champêtre et musicale ! Petite restauration sur place tout le week-end.

Venez passer un moment agréable dans une ambiance chaleureuse et une vue imprenable sur la Plaine d’Alsace, la Forêt Noire et les Alpes. Nous vous ferons découvrir nos vins et crémants d’Alsace au cours d’une dégustation.

Vous retrouverez artisans, producteurs d'ici et d'ailleurs, restauration sur place et ambiance musicale tout au long du week-end.

2 route du vin Vœgtlinshoffen 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 38 00 contact@denismeyeretfilles.com

English:

Our friends producers, craftsmen and shopkeepers will be present at our open house. Be there to spend a pleasant moment in our company in a rural and musical atmosphere! Small catering on the spot all the weekend.

