Portes ouvertes au Domaine des A Bréhémont 29 juin 2025 09:30

Indre-et-Loire

Gratuit

Début : Dimanche 2025-06-29 09:30:00

fin : 2025-06-29 17:00:00

2025-06-29

Le 29 juin prochain, le Domaine des A Anaïs Berthier vous invite à sa journée portes ouvertes !!!

Nous vous accueillerons tout au long de la journée pour une découverte des écuries et des activités gratuites

Bréhémont 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 57 20 07 domainedesa@gmail.com

English :

Horse show: 2 performances at 11am and 3pm

Pony baptisms (children and adults)

Exhibitors

Catering on site

Games and inflatable structure

FREE

German :

Pferdeshow: 2 Aufführungen um 11 Uhr und 15 Uhr

Ponytaufen (Kinder und Erwachsene)

Aussteller

Verpflegung vor Ort

Spiele und aufblasbare Struktur

KOSTENLOS

Italiano :

Spettacolo equestre: 2 spettacoli alle 11.00 e alle 15.00

Battesimo dei pony (bambini e adulti)

Espositori

Ristorazione in loco

Giochi e struttura gonfiabile

GRATUITO

Espanol :

Espectáculo ecuestre: 2 funciones a las 11.00 y a las 15.00 horas

Bautizos de ponis (niños y adultos)

Expositores

Restauración in situ

Juegos y estructura hinchable

GRATIS

