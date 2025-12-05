PORTES-OUVERTES AU DOMAINE DES BAUMARD Rochefort-sur-Loire

PORTES-OUVERTES AU DOMAINE DES BAUMARD

8 Rue de l'Abbaye Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Journées portes ouvertes spéciale fêtes au Domaine des Baumard

Dégustation de nos vins et food truck sur place le samedi. .

contact@baumard.fr

English :

Special holiday open days at Domaine des Baumard

German :

Spezielle Feiertage am Tag der offenen Tür auf der Domaine des Baumard

Italiano :

Giornate speciali di festa al Domaine des Baumard

Espanol :

Jornadas festivas especiales de puertas abiertas en el Domaine des Baumard

