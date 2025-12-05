PORTES-OUVERTES AU DOMAINE DES BAUMARD Rochefort-sur-Loire
8 Rue de l’Abbaye Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire
Journées portes ouvertes spéciale fêtes au Domaine des Baumard
Dégustation de nos vins et food truck sur place le samedi. .
8 Rue de l’Abbaye Rochefort-sur-Loire 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@baumard.fr
English :
Special holiday open days at Domaine des Baumard
German :
Spezielle Feiertage am Tag der offenen Tür auf der Domaine des Baumard
Italiano :
Giornate speciali di festa al Domaine des Baumard
Espanol :
Jornadas festivas especiales de puertas abiertas en el Domaine des Baumard
