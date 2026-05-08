Rochefort-sur-Loire

PORTES-OUVERTES AU DOMAINE DES BAUMARD

8 Rue de l’Abbaye Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Journées portes ouvertes spéciale fêtes au Domaine des Baumard

Dégustation de nos vins et food truck sur place le samedi. .

8 Rue de l’Abbaye Rochefort-sur-Loire 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@baumard.fr

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English :

Special holiday open days at Domaine des Baumard

L’événement PORTES-OUVERTES AU DOMAINE DES BAUMARD Rochefort-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages