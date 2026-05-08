PORTES-OUVERTES AU DOMAINE DES BAUMARD Rochefort-sur-Loire
PORTES-OUVERTES AU DOMAINE DES BAUMARD Rochefort-sur-Loire vendredi 5 juin 2026.
Rochefort-sur-Loire
PORTES-OUVERTES AU DOMAINE DES BAUMARD
8 Rue de l’Abbaye Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Journées portes ouvertes spéciale fêtes au Domaine des Baumard
Dégustation de nos vins et food truck sur place le samedi. .
8 Rue de l’Abbaye Rochefort-sur-Loire 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@baumard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Special holiday open days at Domaine des Baumard
L’événement PORTES-OUVERTES AU DOMAINE DES BAUMARD Rochefort-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages